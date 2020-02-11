Станкович о требле «Интера»: «Ювентусу» никогда такое не удавалось, и это при том, сколько они инвестируют»

Экс-хавбек Деян Станкович поделился воспоминаниями о требле, который клуб взял в 2010 году.

«Тот «Интер» вошел в историю. Только спустя время можно осознать, чего мы достигли. Это было невероятно.

Например, никогда не удавалось взять требл. А сколько они инвестируют!

Эры начинаются и заканчиваются. Я могу только поблагодарить Массимо Моратти и его семью за то, что они нам дали. Второй год Моуринью был очень важен – подбор игроков, система и характер, которым мы обладали.

Мы хотели выиграть все, потому что «Интер» не может нацеливаться лишь на отдельные турниры. Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что должны извлечь из этого максимум.

Мы обыграли «Челси», хотя тогда у нас могли играть 13-14 человек. Единственное, о чем мы думали, – добраться до 22 мая и сотворить историю.

Мы разваливались в последние 45 дней, но Моуринью вытащил из нас нечто большее», – сказал Станкович в интервью Sky Sport Italia.