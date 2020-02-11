Максимилиан Филипп: «Хотел бы выиграть трофей с «Динамо», я здесь для этого. РПЛ – интересная лига»

Нападающий Максимилиан Филипп ответил на вопросы болельщиков.

– Нет ли желания и уверенности чаще бить штрафные, пока они явно не идут у Кости Рауша?

– На поле бывают разные ситуации для исполнения стандартных положений прямым ударом со штрафного. Соответственно разные игроки бьют с разных точек. Когда будет моя – я обязательно пробью.

– Может ли Филипп стать лидером «Динамо», который способен переламывать ход плохо складывающейся игры, вести за собой партнеров, а не быть просто хорошим игроком, зависящим от доверия тренера, поддержки игроков и тому подобное?



– Я стремлюсь к этому. Но нельзя прийти в новую команду и стать лидером сразу. Надеюсь, в скором времени я буду таким игроком для «Динамо».

– Как продвигается изучение русского?

– Русский язык – довольно сложный. Я знаю несколько общих фраз, обращений и уже гораздо больше слов. Не сдаюсь, продолжаю учить.

– Что вас больше всего удивило в России?

– Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

– Как вам РПЛ и хотели бы выиграть трофей с «Динамо»?

– Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого, – сказал Филипп.