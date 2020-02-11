Игроки «Динамо» не против урезания зарплаты на 40% и обсуждают нюансы («СЭ»)

Игроки готовы заключить соглашение с клубом, по которому до возобновления тренировок их оклады будут снижены на 40 процентов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболисты не ставят «Динамо» своих условий и не требуют снизить зарплату на 20% вместо предложенных 40%. По информации источника, сейчас футболисты обсуждают с клубом некоторые нюансы.

Некоторые легионеры обсуждают с «Динамо» свой отъезд на родину. В их число входят форвард , полузащитник Себастьян Шиманьски и хавбек Оскар Хильемарк. При этом некоторые из иностранцев готовы остаться в России. Это нападающий и хавбек Шарль Каборе.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что игроки «Динамо» отказались от предложенного клубом сокращения зарплат на 40% на два месяца. По информации издания, футболисты были готовы отказаться от 20% зарплаты на один месяц.