Редактор ВГИК Цибин: «Раньше подставлял картиночку в генератор мемов. Я даже фотошопом не владею»

Sports.ru в рамках «Академии футбола» провел инстаграм-лайв с редактором ВГИК Иваном Цибиным.

Главный мемодел интернета рассказал, что нужно, чтобы мем получился качественным. А эфир еще можно посмотреть в нашем профиле в течение 24 часов.

«Прежде всего человек должен обладать чувством юмора. Быть коммуникабельным, активным. Не скрою, были моменты, когда шутка была невпопад. Понятно, у всех такое бывает.

Если шутка зашла, то все подхватывают (как с Зе Болотным), на общей волне можно столько создать… Наверное, [нужны] чувство юмора, фантазия, ну и креатив, позитивное мышление, разностороннее. Я думаю, эти качества – основные, чтобы создать хороший, качественный мем.

Раньше я подставлял картиночку в генератор мемов и писал текст – это все, что я делал. Честно скажу, сам я фотошопом не владею.

Люди, которые делали мем про Акинфеева – с цифровой сеточкой, атомным взрывом или чем-то таким, – наверное, делали это хорошо, красиво и продуманно. Наверное, это их секрет, но я не спрашивал. У каждого они свои», – сказал Цибин.

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