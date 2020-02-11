Леонид Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о том, как коронавирус может сказаться на футболе.
«Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится.
Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый в итоге пойдет своим путем.
Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.
Мы можем потерять и следующий сезон, на который могут наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки.
Футболист живет в определенных циклах, и даже в отпуске поддерживает свою беговую форму.
Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на его организм», – заявил Слуцкий.