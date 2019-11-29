Мачей Вилюш: «Карпин подрался с охраной аэропорта в Москве. Нас не пускали погреться»

Защитник «Урала» рассказал о работе с тренером в .

– В «Ростове» тебя тренировал бывший игрок сборной России и экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин. Какие самые яркие случаи с его участием тебе запомнились?

– Мне запомнилось то, что когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно.

Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся».

Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной.

Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно и чтобы мы не заболели.

– Расскажи о поведении Карпина в раздевалке? Мы знаем о том, что он очень эмоционален со своими игроками и в перерывах и после матчей.

– Да, все так. Если он видит на поле какие-то плохие вещи, то он сразу же в открытую об этом говорит. Так же, как и про хорошие вещи.

Для Карпина при этом абсолютно не имеет значения, опытный это игрок или же молодой. Не было при этом таких моментов, чтобы он наказывал кого-то одного из игроков.

Он всегда говорил про всю команду. А в случае побед Карпин танцевал в раздевалке. Совсем, как мы. Он в те моменты не отличался от нас, игроков, – сказал Вилюш.