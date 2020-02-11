Гари Невилл: «Не играл бы за «Сити» и «Ливерпуль» никогда в жизни. Я восхищался «Юве» и «Баварией»

Бывший защитник Гари Невилл рассказал, за какие английские клубы никогда не играл бы.

«В 30 лет я решил – не играть за любой другой клуб, если бы сэр Алекс сказал, что мое время истекло. Мне повезло в этом плане.

Однако если бы он пришел ко мне с этими словами, когда мне было 28 лет, я бы, конечно, играл за другой клуб Премьер-лиги.

За кого бы играл? Можно исключить три варианта: я бы никогда не играл за «Сити», «Ливерпуль» или «Лидс». Никогда в жизни.

Я не чувствую ничего плохого по отношению к игрокам, которые делали это, но лично я не смог бы. Противостояние слишком серьезное.

Если бы в идеальном мире у меня спросили, когда я еще играл, у каких клубов АПЛ есть традиция, [какой] клуб настоящий? «Арсенал» был бы под номером один. Если говорить о традициях на «Хайбери», я чувствовал, что они все делали правильно. Также в Премьер-лиге мне нравятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В Европе я восхищался «Ювентусом» и «Баварией». Я уважал их как футбольные клубы. «Бавария» была дотошной в своей подготовке, так что на международном уровне [я бы выбрал] этот клуб», – заявил Невилл.

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