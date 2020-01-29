Игроки «Спартака» будут тренироваться дома до 4 мая

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«Спартак» рассказал о плане тренировок футболистов во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб «Спартака» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. 

При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба. 

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая», – говорится в сообщении «Спартака».

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