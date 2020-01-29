4 клуба из нижней части таблицы АПЛ настаивают на отмене сезона. Все топ-клубы против

Среди клубов АПЛ набирает популярность идея об отмене результатов текущего сезона.

Как сообщает The Independent, четыре клуба АПЛ поддерживают идею о том, чтобы прекратить сезон-2019/20 и начать следующий розыгрыш чемпионата, когда пандемия коронавируса пройдет.

Самым тяжелым моментом в этой ситуации становится то, что телекомпании потребуют вернуть деньги по контрактным обязательствам. Это волнует клубы Премьер-лиги. Отмечается, что суммарно клубы АПЛ потеряют 1,2 миллиарда фунтов, если результаты сезона будут аннулированы. Среди прочего, это решение приведет к тяжелому кризису и серьезному сокращению числа рабочих мест.

Именно поэтому большая часть клубов АПЛ настаивает на том, что сезон должен быть доигран. Сообщается, что в этом лагере находятся все команды из верхней части таблицы.

«Отмена результатов была бы худшим решением. Если дошло до такого, то никто не будет выступать против чемпионского титула , но внизу таблицы будет хаос», – заявил один из анонимных источников.

Четыре клуба из нижней части таблицы выступают за отмену результатов сезона, потому что из-за вылета из Премьер-лиги они потеряют гораздо больше денег, чем те, которые нужно будет вернуть бродкастерам.

Премьер-лига не имеет права самостоятельно принять решение об отмене результатов. Ей нужно согласие английской футбольной ассоциации и руководства лиги. Позиция Английской футбольной лиги такова: нужно завершить сезон несмотря ни на что.

В случае отмены результатов, как ожидается, клубы могут потерять контакт с болельщиками, поскольку у тех не будет результата, на который можно было бы опереться.

Также отмечается, что многим руководителям некомфортно из-за того, что дискуссия подобного рода происходит сейчас, когда из-за вируса погибают сотни людей. Поэтому они хотели бы отложить принятие решения.

Ранее вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди выразила мнение о том, что результаты сезона в АПЛ нужно признать недействительными.