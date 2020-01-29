4 клуба из нижней части таблицы АПЛ настаивают на отмене сезона. Все топ-клубы против

Среди клубов АПЛ набирает популярность идея об отмене результатов текущего сезона.
Как сообщает The Independent, четыре клуба АПЛ поддерживают идею о том, чтобы прекратить сезон-2019/20 и начать следующий розыгрыш чемпионата, когда пандемия коронавируса пройдет.
Самым тяжелым моментом в этой ситуации становится то, что телекомпании потребуют вернуть деньги по контрактным обязательствам. Это волнует клубы Премьер-лиги. Отмечается, что суммарно клубы АПЛ потеряют 1,2 миллиарда фунтов, если результаты сезона будут аннулированы. Среди прочего, это решение приведет к тяжелому кризису и серьезному сокращению числа рабочих мест.
Именно поэтому большая часть клубов АПЛ настаивает на том, что сезон должен быть доигран. Сообщается, что в этом лагере находятся все команды из верхней части таблицы.
«Отмена результатов была бы худшим решением. Если дошло до такого, то никто не будет выступать против чемпионского титула «Ливерпуля», но внизу таблицы будет хаос», – заявил один из анонимных источников.
Четыре клуба из нижней части таблицы выступают за отмену результатов сезона, потому что из-за вылета из Премьер-лиги они потеряют гораздо больше денег, чем те, которые нужно будет вернуть бродкастерам.
Премьер-лига не имеет права самостоятельно принять решение об отмене результатов. Ей нужно согласие английской футбольной ассоциации и руководства лиги. Позиция Английской футбольной лиги такова: нужно завершить сезон несмотря ни на что.
В случае отмены результатов, как ожидается, клубы могут потерять контакт с болельщиками, поскольку у тех не будет результата, на который можно было бы опереться.
Также отмечается, что многим руководителям некомфортно из-за того, что дискуссия подобного рода происходит сейчас, когда из-за вируса погибают сотни людей. Поэтому они хотели бы отложить принятие решения.
Ранее вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди выразила мнение о том, что результаты сезона в АПЛ нужно признать недействительными.