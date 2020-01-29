Ван Перси о Фергюсоне: «После поражения он принес фото ночных гуляний двух игроков: «Если упустим титул, то из-за этих мудаков»

Бывший нападающий Робин ван Перси рассказал о тренерских методиках тренера .

«Сэр Алекс знал, когда нужно принимать меры, чтобы, например, наладить дисциплину. В моем дебютном сезоне в апреле мы лидировали в чемпионате с 15-очковым отрывом и принимали на своем поле.

В случае победы мы бы увеличили отрыв до 18 очков, но проиграли. Мы сохранили 12-очковый отрыв, и большинство тренеров не стали бы драматизировать.

Но Фергюсон был на взводе. Было действительно горячо. Два игрока после того поражения решили отправиться отдохнуть.

На следующий день босс принес в раздевалку фотографии этих игроков во время их ночных гуляний.

Всей команде он заявил: «Так, парни, если мы упустим титул, это потому, что двум этим мудакам захотелось погулять», – рассказал ван Перси.