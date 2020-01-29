Гари Линекер: «Все хотят возобновления АПЛ. Кроме людей, не любящих «Ливерпуль»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что сезон в Премьер-лиге должен быть доигран.

«Думаю, что в идеале нужно доиграть этот сезон, в этом есть смысл. Но нынешняя ситуация настолько изменчива и намного важнее всего остального, что трудно понять, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Чемпионат мог бы возобновиться в июне. Вероятно, станет заметно спокойнее. Неважно, будут ли это матчи без зрителей, а это не совсем футбол, но это поможет завершить чемпионат. Это то, чего хотят все, кроме, возможно, некоторых болельщиков, которые действительно не любят «Ливерпуль».

Думаю, что это самое справедливое решение», – сказал Линекер.

АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях в июне-июле. Игроки и сотрудники будут жить на карантине