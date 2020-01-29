Скаут Олатс о Гризманне в «Барсе»: «Есть проблемы, он не наслаждается футболом»

Скаут Эрик Олатс, поспособствовавший приходу форварда в начале карьеры в «Сосьедад», рассказал о положении француза в «Барселоне».

«Когда он покинул , мне было грустно видеть эти противоречивые разговоры. Это действительно тронуло меня.

Я могу понять, почему он хотел перейти в «Барселону». «Барса» есть «Барса». Другие игроки и его друзья говорили, что его игра будет хорошо подходить «Барселоне» с их тики-такой, но мне не нравятся его выступления.

Можно увидеть, что проблемы есть, он не наслаждается футболом. Мне больно, потому что я знаю, на что он способен. Гризманн может дать команде гораздо больше, но он ничего не говорит. Он пытается сделать это, ничего не говоря.

Антуан понимает, что он там не главный, но из-за своего отношения и таланта заслуживает немного большего внимания. Ему всего 29 лет, это игрок мирового уровня», – заявил Олатс.