«Интер» может продать Шкриньяра в «Сити» за 80+ млн евро, чтобы покрыть потери из-за коронавируса

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перейти в .

Как сообщает Calciomercato, «Интер» готовится к тому, что пандемия коронавируса сильно повлияет на доходы клуба. Поэтому в случае, если «Барселона» не купит форварда Лаутаро Мартинеса, миланцы готовы продать Шкриньяра в «Манчестер Сити» и тем самым компенсировать недополученные средства.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола давно интересуется словаком, и согласится отпустить игрока, если за него предложат минимум 80 миллионов евро.

В случае продажи Шкриньяра «нерадзурри» могут отказаться от расставания с защитником , который, как считается, близок к уходу.