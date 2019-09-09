«Интер» может продать Шкриньяра в «Сити» за 80+ млн евро, чтобы покрыть потери из-за коронавируса

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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает Calciomercato, «Интер» готовится к тому, что пандемия коронавируса сильно повлияет на доходы клуба. Поэтому в случае, если «Барселона» не купит форварда Лаутаро Мартинеса, миланцы готовы продать Шкриньяра в «Манчестер Сити» и тем самым компенсировать недополученные средства.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола давно интересуется словаком, и «Интер» согласится отпустить игрока, если за него предложат минимум 80 миллионов евро.

В случае продажи Шкриньяра «нерадзурри» могут отказаться от расставания с защитником Диего Годином, который, как считается, близок к уходу.

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