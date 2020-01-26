У лиг при обнулении сезона могут возникнуть проблемы с попаданием клубов в ЛЧ и ЛЕ

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА коронавирус Футбол

У лиг, которые решать досрочно завершить сезон с обнулением всех результатов, могут возникнуть трудности с распределением еврокубковых мест.

Как сообщил журналист Forbes Крис Уильямс со ссылкой на источник в УЕФА, проблемы с квалификацией в Лигу чемпионов и Лигу Европы могут возникнуть у ряда чемпионатов в случае отмены результатов, особенно если другие лиги в итоге доиграют сезон.

Отмена сезона может привести к тому, что команды из лиги не смогут квалифицироваться в еврокубки. При этом возникнут и проблемы с подсчетом коэффициентов УЕФА.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья