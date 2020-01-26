Ла Лига рассматривает 3 варианта возобновления сезона

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Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании настроены возобновить сезон и рассматривают три возможных сценария его продолжения. 

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Позже из-за распространения коронавируса его возобновление отложили на неопределенный срок. Клубы столкнулись с перспективой потери 30% ожидаемых доходов. 

По информации источника руководство лиги рассматривает три варианта для продолжения сезона.

При самом благоприятном развитии событий чемпионат возобновится в середине мая и будет завершен в июле. Клубы готовы к тому, что придется играть трижды за неделю. Также они согласны с возможным проведением матчей без зрителей. 

Второй сценарий – продолжение сезона летом и его завершение в августе-сентябре.

Если же ситуация с пандемией не улучшится, то чемпионат могут возобновить в сентябре. При этом следующий розыгрыш турнира придется перенести на новые даты.

В настоящий момент в Испании выявлено свыше 64 тысяч инфицированных, 4 858 человек умерли. 

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