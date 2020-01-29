🌟Дмитрий Сычев назвал лучшего нападающего в мире на данный момент

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев, отвечая на вопросы викторины «Квиз Who is», назвал 19-летнего Эрлинга Холланда лучшим нападающим планеты: «То, что творит Холланд – ну я такого давно не видел. Нападающего ярче в последнее время не было. И это несмотря на голы и сумасшедшую статистику».

«Взрывная скорость, нацеленность на ворота и эффект киллера. И он будет только прибавлять».

Холланд забил 12 голов и отдал два ассиста в 11 матчах за «Боруссию», а всего с начала сезона норвежец забил уже 40 мячей в 30 матчах во всех турнирах.

Полный выпуск викторины, где Дмитрий Сычев проверяет свою футбольную эрудицию, а также рассказывает про любимые клубы, вспоминает топ самых болезненных поражений и называет Трента Александер-Арнолда собакой: