Главный тренер Юрген Клопп выразил благодарность всем, кто борется с пандемией коронавируса.

– Как велико ваше восхищение теми людьми, которые не могут остаться дома и продолжают работать?

– Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать. Это невероятно, это здорово. Вчера мне прислали видео, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют «You’ll Never Walk Alone», и я тут же заплакал. Невероятно.

Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому, потому что нас обычно заботят свои проблемы и все такое.

Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу, – сказал Клопп.

В Великобритании зафиксировано 11 812 случаев заражения коронавирусом. 580 человек скончались.