Директор «Тамбова»: «Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах. Представляете, какая была бы ТВ-аудитория?»

Спортивный директор Павел Худяков заявил, что чемпионат России стоило доиграть при пустых трибунах.

— Мы все ждем 10 апреля. Понятно, что у каждого клуба — своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение — надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?

— В хоккее и баскетболе чемпионаты уже досрочно завершены.

— Наши клубы зарабатывают на продаже телеправ, но даже лидеры зарабатывают копейки по сравнению с клубами в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции. Представляете, какие там потери? Для «Тамбова» даже эти копейки — важная статья дохода, а в европейских клубах нынешняя ситуация может вообще привести к экономическому краху, – сказал Худяков.

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По официальным данным, в России на сегодня выявлено 1036 случаев заражения этой инфекцией.

Напомним, «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 9-очковым отрывом.