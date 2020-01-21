Хакими вернется в «Реал», если ему гарантируют игровое время. Клуб хочет продать Одриосолу

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Альваро Одриосола Ашраф Хакими Футбол

«Реал» намерен летом вернуть защитника Ашрафа Хакими из аренды в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Marca, Хакими готов вернуться в мадридский клуб, только если получит гарантию постоянной игровой практики. «Реал», в свою очередь, очень доволен прогрессом игрока: клубу нравится его разносторонняя игра.

Также стало известно о том, что «Реал» хочет продать защитника Альваро Одриосолу, выступающего за «Баварию» на правах аренды.

Особенно усердно в этом направлении «Реал» будет работать, если Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера команды.

Однако «Реалу» будет непросто найти клуб, который захочет потратить на Одриосолу 40 млн евро, которые «Реал» инвестировал в него в 2018 году.

В этом сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач. Одриосола один раз вышел на поле в составе «Баварии».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья