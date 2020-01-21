Хакими вернется в «Реал», если ему гарантируют игровое время. Клуб хочет продать Одриосолу

намерен летом вернуть защитника Ашрафа Хакими из аренды в дортмундской .

Как сообщает Marca, Хакими готов вернуться в мадридский клуб, только если получит гарантию постоянной игровой практики. «Реал», в свою очередь, очень доволен прогрессом игрока: клубу нравится его разносторонняя игра.

Также стало известно о том, что «Реал» хочет продать защитника , выступающего за «Баварию» на правах аренды.

Особенно усердно в этом направлении «Реал» будет работать, если Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера команды.

Однако «Реалу» будет непросто найти клуб, который захочет потратить на Одриосолу 40 млн евро, которые «Реал» инвестировал в него в 2018 году.

В этом сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач. Одриосола один раз вышел на поле в составе «Баварии».