Хакими вернется в «Реал», если ему гарантируют игровое время. Клуб хочет продать Одриосолу

«Реал» намерен летом вернуть защитника Ашрафа Хакими из аренды в дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Marca, Хакими готов вернуться в мадридский клуб, только если получит гарантию постоянной игровой практики. «Реал», в свою очередь, очень доволен прогрессом игрока: клубу нравится его разносторонняя игра.
Также стало известно о том, что «Реал» хочет продать защитника Альваро Одриосолу, выступающего за «Баварию» на правах аренды.
Особенно усердно в этом направлении «Реал» будет работать, если Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера команды.
Однако «Реалу» будет непросто найти клуб, который захочет потратить на Одриосолу 40 млн евро, которые «Реал» инвестировал в него в 2018 году.
В этом сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач. Одриосола один раз вышел на поле в составе «Баварии».