Форвард «Чертаново» Сарвели о стыках со «Спартаком»: «Я не против, будет интересно»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели заявил, что в случае выхода клуба в стыковые матчи не прочь встретиться со .

После 22 туров красно-белые занимают в РПЛ 8-е место, «Чертаново» после 27 туров идет в третьим.

– Если стыки, то с кем хочется сыграть? Может, «Спартак»?

– «Спартак» в стыках!? Я не против, будет интересно.

– Как сейчас не растерять форму, когда даже непонятно, когда команда соберется вместе?

– Надо ответственно тренироваться дома, чем я и занимаюсь. Индивидуальные планы тренировок нам выдали, и все их соблюдают, я уверен.

– Когда в главной сборной России сыграет чертановец?

– Более чем уверен, что это произойдет уже в ближайшее время – год-два, – сказал Сарвели.