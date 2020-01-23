Форвард «Чертаново» Сарвели о стыках со «Спартаком»: «Я не против, будет интересно»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели заявил, что в случае выхода клуба в стыковые матчи не прочь встретиться со «Спартаком».
После 22 туров красно-белые занимают в РПЛ 8-е место, «Чертаново» после 27 туров идет в Олимп-ФНЛ третьим.
– Если стыки, то с кем хочется сыграть? Может, «Спартак»?
– «Спартак» в стыках!? Я не против, будет интересно.
– Как сейчас не растерять форму, когда даже непонятно, когда команда соберется вместе?
– Надо ответственно тренироваться дома, чем я и занимаюсь. Индивидуальные планы тренировок нам выдали, и все их соблюдают, я уверен.
– Когда в главной сборной России сыграет чертановец?
– Более чем уверен, что это произойдет уже в ближайшее время – год-два, – сказал Сарвели.