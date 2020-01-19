Карпов подарил девушке букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой в видео ЦСКА про коронавирус

ЦСКА опубликовал юмористическое видео о коронавирусе.

По сюжету защитник армейцев заказывает букет своей девушке в цветочном магазине. После этого подруге футболиста доставляют букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой.

«В это непростое для всех время без юмора никак. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!» – говорится в сообщении клуба.