Карпов подарил девушке букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой в видео ЦСКА про коронавирус

ЦСКА опубликовал юмористическое видео о коронавирусе.
По сюжету защитник армейцев Вадим Карпов заказывает букет своей девушке в цветочном магазине. После этого подруге футболиста доставляют букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой.
«В это непростое для всех время без юмора никак. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!» – говорится в сообщении клуба.
В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 24, 2020
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! 🔴🔵 pic.twitter.com/3MJbt4gX8P