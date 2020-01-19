Это’О – Роналдиньо: «Можешь рассчитывать на меня, мой брат». Бразилец находится в СИЗО в Парагвае

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О поддержал бывшего нападающего каталонцев .

«Привет, мой брат! У меня нет слов. Я не могу рассказать тебе о своих чувствах. Не могу представить, через что ты проходишь.

Я могу только пожелать тебе сил и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, все быстро разрешится, потому что ты хороший человек. Ты можешь рассчитывать на то, что я сделаю все необходимое», – сообщил Это’О в инстаграме.

Напомним, что в настоящее время бразилец находится в СИЗО в Парагвае. Его задержали вместе с братом с поддельными парагвайскими паспортами.