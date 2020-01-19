Жонатас, заразившийся коронавирусом: «Чуть не потерял сознание в душе. Этот вирус – не шутка»

Нападающий «Эльче» Жонатас, заразившийся коронавирусом, описал симптомы заболевания и рассказал о своем состоянии.

«Я ощущал жар, очень плохо себя чувствовал. На самом деле, сначала я подумал, что просто мигрень. Голова сильно болела, как и тело. Но наутро я поговорил с врачом, и он сказал мне срочно пройти тест, потому что все это были симптомы коронавируса. Тест дал положительный результат.

Я не мог тренироваться, в теле ощущалась слабость. Особенно тяжело было в первые три дня. У меня совсем не было сил. Когда я пошел в душ, я чуть не потерял сознание.

Боль была очень сильная, я никогда не ощущал ничего подобного. Этот вирус – не шутка.

Сейчас мне лучше, я снова начал тренироваться. Но я спортсмен, а мне было очень больно – представьте, каково пожилым людям. Некоторые люди не осознают, насколько с этим вирусом все серьезно», – рассказал экс-игрок «Рубина» в интервью Globo Esporte.

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