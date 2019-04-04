Фотограф «Зенита»: «Спаллетти манипулировал людьми на запредельном уровне. Самый талантливый психолог из тех, кого я видел»

Фотограф Вячеслав Евдокимов рассказал об экс-тренерах команды и Андре Виллаш-Боаше, а также о давлении в коллективе.

– К разговору про иностранцев. В 2010 году пришел Спаллетти. Помню, что он дарил кулоны игрокам, часы сотрудникам.

– Мне он тоже это все дарил. Он дольше всех присматривался к окружающим. Думаю, что он самый талантливый психолог из всех, кого я видел. Он умел на запредельном уровне манипулировать людьми. Он каждого человека умел считывать за секунды. Где-то около месяца ушло на то, чтобы мы стали товарищами. Он обнимал меня, усы мне щипал, но все это он делал благородно и красиво.

– C Боашем ты катался вместе на мотоциклах. Ты же прошел длинный путь от велосипеда с двигателем до кроссовых мотоциклов. Известно, что характер проявляется в любом спортивном состязании. Вот вы покатались с Боашем. Что ты понял?

– Это человек сегодняшнего дня, максимально приближенный ко всему молодому. Его прет от всего. Он должен все попробовать: и автогонки, и мотогонки, и с парашюта прыгнуть. То есть к своим 40 годам, когда он к нам пришел, он был моложе душой лет на 20. А мотоциклетный спорт – это естественная история для Португалии, где он вырос. Это их сущность. Поэтому для него мотоцикл – это живое существо. Когда кто-то ему сказал, что я тоже этим увлекаюсь, мы стали вместе ездить на тренировки. Он же недавно в «Дакаре» участвовал.

– Да, с бархана упал.

– Это нормально. Там надо лет семь тренироваться, чтобы доехать хотя бы до финиша.

– Ты 25 лет находишься в суровом коллективе амбициозных мужчин, которые очень любят психологическое давление. Как ты с этим справляешься?

– Я не чувствую давления на себе. Может, потому что я настолько древний, а может, потому что завоевал уважение. Вообще никаких проблем. После той истории с Денисовым терок больше не было ни с кем. Ну и я сам стараюсь держать дистанцию. Перед игрой похлопать по плечу, крикнуть «Удачи!» – это не моя история.

Я тактично себя веду, и они, наверное, это ценят. Если только вижу, что человек морально подсел или дома неполадки, могу анекдот рассказать, похихикать, – сказал Евдокимов.

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