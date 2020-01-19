Генич о работе на матче белорусской лиги: «Под баян хорошо! Как будто побывал на деревенской свадьбе»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о работе на игре 1-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – (1:0).

«Под баян хорошо! Как будто побывал на деревенской свадьбе. Но ни в коей мере не обижаю организаторов и чемпионат Белоруссии. Потому что было действительно колоритно, самобытно и необычно.

В целом я получил удовольствие. Может быть, оставляло желать лучшего качество и содержание игры, но зато было не скучно. Я так себя и настраивал, что при любом раскладе нужно получить удовольствие и заряд позитива. Так и вышло.

Безусловно, недостаток работы психологически и эмоционально давит. Поэтому я незамедлительно согласился на предложение руководства отработать матч чемпионата Белоруссии. Хотя и понимал, что это, возможно, будет не самый выдающийся футбол.

Однажды я работал матч сборной Белоруссии против Эстонии в отборе на Евро-2020 — и это было печальное зрелище. Игра закончилась со счетом 0:0, и комментировать там вообще было нечего.

Я откровенно скучал и понимал, что, наверное, на клубном уровне меня ждет нечто подобное.

Но ввиду отсутствия футбольных трансляций наступает «ломка». И когда у комментатора отменялись матчи с сумасшедшей афишей, такие как «Сити» – «Реал», «Севилья» – «Рома», появляется недостаток адреналина и эндорфинов в организме.

Тут уже чемпионат Белоруссии – только в радость. И очень хорошо, что игра с «Неманом» не закончилась со счетом 0:0!» – отметил Генич.

Генич о работе на матче белорусской лиги: «Это было незабываемо!»

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