Маркизио о Погба: «Я говорил ему, что переход в «МЮ» – ошибка. Возвращение в «Юве» стало бы отличной новостью»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном возвращении в клуб хавбека Поля Погба из .

«Я говорил ему, что он ошибся, решив перейти в «Манчестер Юнайтед». И что если он действительно хочет перемен, то лучше выбрать Испанию.

Его возвращение в стало бы очень хорошей новостью, Поль бы переродился в любимой обстановке, в которой с него будут сдувать пылинки.

Он многое даст «Ювентусу», клубу нужен такой игрок в центр поля. Погба – большой профессионал», – сказал Маркизио в интервью Tuttosport.