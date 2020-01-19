Маркизио о Погба: «Я говорил ему, что переход в «МЮ» – ошибка. Возвращение в «Юве» стало бы отличной новостью»

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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном возвращении в клуб хавбека Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«Я говорил ему, что он ошибся, решив перейти в «Манчестер Юнайтед». И что если он действительно хочет перемен, то лучше выбрать Испанию.

Его возвращение в «Ювентус» стало бы очень хорошей новостью, Поль бы переродился в любимой обстановке, в которой с него будут сдувать пылинки.

Он многое даст «Ювентусу», клубу нужен такой игрок в центр поля. Погба – большой профессионал», – сказал Маркизио в интервью Tuttosport.

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