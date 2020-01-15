Мы открываем онлайн-школу Sports.ru. Если хотите у нас работать – вам сюда

Привет!

Пока школы закрывают на трехнедельные каникулы, университеты переходят на дистанционное обучение, а кто-то живет в режиме самоизоляции, мы предлагаем потратить освободившееся время с пользой. Sports.ru открывает маленькую школу спортивных медиа.

Это будут онлайн-курсы, в которых мы расскажем о базовых принципах редакции, о поиске тем там, где, казалось бы, тем даже нет, о стадиях работы над материалом, о редактуре. Лучших участников школы мы готовы принять на работу в редакцию Sports.ru.

Формат простой – видеоконференция. Занятия – два раза в неделю в течение месяца, с домашними заданиями.

Возрастных ограничений нет – мы готовы принять в онлайн-школу хоть 15-летнего школьника, главное – чтобы у вас были интересные идеи. Профильных видов спорта нет: готовы взять тех, кому интересен футбол, хоккей, баскетбол, бокс, ММА, фигурное катание и так далее, что угодно.

В школу мы примем максимум 25 человек, больше – невозможно, так как мы планируем общаться и внимательно проверять каждое домашнее задание.

Чтобы поучаствовать в отборе, надо отправить письмо с темой «Хочу в школу Sports.ru» на адрес mediaschool@sports.ru. В письме нужны ровно две вещи :

• коротко расскажите о себе: кто вы, чем занимаетесь, сколько вам лет, что любите в спорте больше всего, что мечтаете делать (хоть в тексте, хоть в видео), какие медиа о спорте и не о спорте читаете, слушаете и смотрите, какие авторы вам нравятся.

• предложите 5 материалов, которые можно сделать на неделе с 23 по 29 марта, когда нет крупных спортивных событий, а есть только карантин.

Вперед!