Василий Уткин: «Люди не хотят смотреть футбол с интершумом. Это как пить в одно лицо»

На лекции «Как мы говорим о футболе» в рамках проекта платежной системы «Мир» и Sports.ru «Академия футбола» Василий Уткин рассказал, почему болельщики выбирают смотреть матчи под комментарий, а не с интершумом.

– Сколько раз вам задавали вопрос: «Почему наши так сыграли?»?

– Гораздо чаще, чем любому футболисту. Значительно чаще. Футболисты меняются, а с нами все время люди футбол смотрят.

Сделаю небольшое отступление. Практически всегда в горячей дискуссии о том, кто сделал хорошо, а кто плохо, обязательно найдутся люди, которые скажут: «Вообще давно пора – я хочу слышать стадион во время матчей. Пусть будет интершум». Абсолютно везде и всегда, когда некая компания пробует включить эту опцию как услугу, появляется некий интерес к ней – скажем, до 10% смотрящих. А потом он резко падает и становится на уровне 1% или чуть выше-ниже.

Никто этой услугой на самом деле не пользуется. А почему это происходит? При том, что, как уже было сказано, комментатор в условиях развитого ТВ – это атавизм. Потому что сначала нужно было объяснять, что происходит – сначала было радио без картинки. Потом плохое телевидение. Потом все лучше, лучше, лучше. И сейчас ТВ представляет собой самодостаточную картинку, в которой можно разобраться. Это просто традиция.

Чем она обусловлена? Почему люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Потому что это все равно что пить в одно лицо. На футболе обязательно нужна компания. Вы идете на футбол на стадион не для того, чтобы слушать интершум, а потому что вы там все вместе, там компания, даже если вы пришли на матч один. Вы смотрите футбол в пабе, в кабаке, в гостях – тоже смотрите не один. И когда дома остаетесь в одиночестве, вам все равно нужен собеседник. Это диалог посредством монолога – то, что делает комментатор», – сказал Уткин.

Посмотреть лекцию целиком можно на сайте «Академии». А еще там полно тестов, текстов и активностей, за которые можно получать реальные призы. Участвуйте, любите футбол и ждите новую лекцию – она совсем скоро.