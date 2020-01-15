The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 30-го по 11-е место: Рэшфорд – 12-й, Стерлинг – 18-й, Фирмино – 22-й

Английское издание The Telegraph опубликовало вторую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки из-за коронавируса.
Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.
Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.
Рейтинг с 30-го по 11-е место выглядит так:
30. Фабиньо («Ливерпуль»)
29. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)
28. Данни Ингз («Саутгемптон»)
27. Джеймс Мэддисон («Лестер»)
26. Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»)
25. Родри («Манчестер Сити»)
24. Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»)
23. Джон Макгинн («Астон Вилла»)
22. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
21. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
20. Ришарлисон («Эвертон»)
19. Нголо Канте («Челси»)
18. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
17. Адама Траоре («Вулверхэмптон»)
16. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)
15. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)
13. Сесар Аспиликуэта («Челси»)
12. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
11. Уилфред Ндиди («Лестер»).
The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й