The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 30-го по 11-е место: Рэшфорд – 12-й, Стерлинг – 18-й, Фирмино – 22-й

Английское издание The Telegraph опубликовало вторую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки из-за коронавируса.

Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.

Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.

Рейтинг с 30-го по 11-е место выглядит так:

30. Фабиньо ( )

29. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)

28. Данни Ингз («Саутгемптон»)

27. Джеймс Мэддисон («Лестер»)

26. Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»)

25. Родри ( )

24. Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»)

23. Джон Макгинн («Астон Вилла»)

22. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

21. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

20. Ришарлисон («Эвертон»)

19. Нголо Канте ( )

18. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

17. Адама Траоре ( )

16. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

15. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

14. Пьер-Эмерик Обамеянг ( )

13. Сесар Аспиликуэта («Челси»)

12. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

11. Уилфред Ндиди («Лестер»).

The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й