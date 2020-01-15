Физиотерапевт Ледесма: «Условия работы в «Зените» не ниже, чем в «Реале»

Физиотерапевт Феликс Ледесма сравнил условия труда в петербургском клубе с работой в «Реале» и «Ливерпуле», с которыми он сотрудничал ранее.

– С кем работать сложнее – с игроками «Реала» и «Ливерпуля» или «Зенита»?

– «Ливерпуль» в один ряд не поставлю, потому что на тот момент, когда я работал с командой, в Англии доминировали и «Челси».

Но игроки «Реала» и «Зенита» очень похожи. Да и не только игроки – руководство, сотрудники, тренеры, медицинский штаб.

Все в «Реале» и «Зените» всегда хотят побеждать. Эта психология победителей присуща всем работникам и «Реала», и «Зенита». В «Ливерпуле» мы пытались выступать как можно лучше. Мы хотели, но было очень сложно.

В «Реале» понимали, что нужно выигрывать все, что только можно. В «Зените» та же история. Мы знаем, что мы лучшие. И нам нужно работать, чтобы постоянно побеждать.

У нас та же психология победителей, что и у «Реала». Все игроки разные, конечно. Но не важно, где ты играешь – в Англии, в Ла Лиге, в РПЛ. Несмотря на все отличия я вижу во всех футболистах, с которыми работал, общую черту – желание побеждать.

– А условия работы в «Реале» и «Зените» можно сравнивать?

– Определенно, у «Зенита» уровень не ниже. Примерно те же условия.

Да, Вальдебебас в Мадриде – более новая тренировочная база. И там все больше адаптировано к условиям современного футбола. Но «Зениту» своей базы точно не стоит стесняться.

Условия в Петербурге лучше, чем почти у всех клубов Ла Лиги и у большинства клубов АПЛ. У «Зенита» есть все для плодотворной работы, – сказал Ледесма.