Джейми Реднапп: «Нельзя просто взять и обнулить сезон АПЛ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался насчет досрочного завершения сезона в Премьер-лиге из-за коронавируса.

«Завершить сезон досрочно будет совершенно нечестно. Нельзя взять и обнулить сезон, в этом нет смысла.

Я считаю, что мы любыми способами должны доиграть нынешний чемпионат, если это возможно. Осталось 9 туров.

Если оставить как есть и отдать победу «Ливерпулю», а на вылет отправить «Борнмут», «Астон Виллу» и «Норвич», вы можете себе представить, сколько шума это вызовет? Будет хаос.

Если через 6 месяцев все останется по-прежнему, тогда придется принять серьезное решение. Но в данной ситуации я думаю, что нам необходимо закончить этот сезон.

Разумеется, можно было бы вручить трофей «Ливерпулю». Нет человека в мире, который считает, что «красные» не заслужили победы АПЛ в этом году, но дело в том, что нужно сделать все грамотно», – сказал Реднапп.

4 варианта, как завершить сезон АПЛ. Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока маловероятно