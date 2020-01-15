«Реал» готов отпустить Бэйла летом бесплатно (Marca)

Вингер Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, расставание с Бэйлом станет одной из главных задач «сливочных» на ближайшее лето.

В клубе полагают, что вингеру было предоставлено достаточно шансов, однако валлиец не смог ими воспользоваться.

Руководство «Реала» понимает, что будет сложно продать хавбека в другой клуб в связи с завышенными требованиями игрока по зарплате, поэтому больше не исключает возможности отпустить его бесплатно.

Напомним, что срок нынешнего контракта Бэйла с мадридцами истекает летом 2022 года. Игрок получает 17 миллионов евро в год.

В этом сезоне валлиец сыграл 14 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (2+2) очка. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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