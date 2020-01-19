Карпин о 1:3 с «Локо»: «Это может прибить «Ростов». Делаешь все правильно, а результата нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после поражения от (1:3) в матче чемпионата России.

– У вас есть понимание, что случилось в те 8 минут, когда вы пропустили три?

– Да, есть. А что тут объяснять, и так все видно.

Тридцать минут одна команда создавала моменты, только не реализовывала – не хватало то ли удачи, то ли мастерства, – а другая ударила с тридцати метров и забила. Потом контратака – и с рикошета еще гол.

Психологически это стало как ушат холодной воды для игроков. Играешь, делаешь все возможное, и тут из ничего получаешь голы. Психологическая проблема есть, конечно.

– Кажется ли вам исход матча несправедливым, или футбол всегда справедлив?

– Можно говорить все что угодно. Я скажу что несправедливо, а Юрий Палыч [Семин] скажет, что справедливо.

– Уже сказал...

– Ну еще бы, следовало ожидать. Конечно, они запланировали, что залетит удар с тридцати метров рикошетом от спины вратаря.

По игре особых претензий нет – если будем так играть дальше, то все нормально будет.

– Почему не вышел Мамаев?

– По здоровью.

– А Чистяков?

– Швы еще, опухоль, голова еще болит. 15 швов наложили.

– Такие поражения могут или завести, или прибить команду. Что вероятнее?

– Заводить команду больше не надо. Команда и так заведенная. Действительно, это может прибить, когда делаешь все правильно, но результата нет.

Главное – создавать моменты, завершение придет. Были матчи, когда мы два момента создали – три забили. А сегодня создали восемь и не забили, – заявил Карпин.