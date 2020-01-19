Карпин про 1:3 с «Локо»: «Очевидное – невероятное. Одни создавали моменты, а другие забивали»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с (1:3).

– В первом тайме вы создавали моменты, но пропустили 3 мяча за 10 минут. Что это было?

– Это было очевидное – невероятное («Очевидное – невероятное» — советская и российская научно-популярная телевизионная передача, выходившая с 1973 по 2012 год – прим. Sports.ru). Одна команда играла, создавала моменты – а другая забивала. А та, команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все.

– Что в таких ситуациях можно поделать, когда залетает с 35 метров?

– Ничего не поделаешь. Бывает. Команду, которая все делала и создавала моменты, подводила реализация, а другая команда один раз ударила – забила.

– С точки зрения сценария, рисунка игры вы командой довольны?

– Сегодня очень доволен. Не был доволен, например, последними минутами с ЦСКА, а сегодня очень доволен. Наша команда делала все для победы, но когда реализация подводит – такое бывает.

– Не было Чистякова, насколько это была существенная проблема в центре обороны?

– У нас не только его не было. Мамаева не было, Ионова. Так что мы про это не говорим. Уже три тура играем без Чистякова.

Надо говорить про тех, кто есть. Те, кто играл, делали практически все, что нужно, только голов не забили.

В перерыве сказал футболистам играть так, как они играли 30-35 минут до гола.

– С точки зрения борьбы за 2-3 место в таблице что-нибудь изменилось?

– Ничего не изменилось, – отметил Карпин в эфире «Матч Премьер».

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