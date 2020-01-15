Член совета «Оренбурга» об 1:5 с «Сочи»: «Была ничейная игра, но все сложилось не в нашу пользу»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Василий Столыпин Сочи Футбол

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился мыслями после разгромного поражения от «Сочи» (1:5) в матче Тинькофф РПЛ. 

«По результату все понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре.

По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но все получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит проиграли.

Что касается пенальти, то здесь не важно, согласен я или нет. Счет на табло», — сказал Столыпин.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка после 21 тура РПЛ.

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