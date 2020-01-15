Нани о Бруну Фернандеше: «Говорил ему: «Не иди в «Ман Сити», выбирай «МЮ». Теперь он их лучший игрок»

Полузащитник «Орландо Сити» Нани высказался о хавбеке Бруну Фернандеше.

«В то время, когда я играл с ним (в – прим. Sports.ru), увидел в этом игроке огромный потенциал.

Однажды в разговоре с ним я замотивировал его тренироваться усерднее, потому что это было единственное, что ему было нужно в тот момент, чтобы он мог успешно выступать на высоком уровне в Премьер-лиге, Ла Лиге или другом чемпионате.

В то время сказал ему, что лучший вариант – уехать в Англию. Стиль игры Бруну очень ценят там. Он будет забивать красивые голы с дальнего расстояния и сводить фанатов с ума.

Как только я увидел новости, сказал ему: «Не иди в , не выбирай другую команду. Переходи в «Манчестер Юнайтед». Через пару месяцев Бруну перешел в «МЮ», и я был очень счастлив, потому что мой совет и его выбор совпали. Бруну выступает там, является лучшим игроком и забивает голы. Приятно, что так получилось», – сказал Нани.

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