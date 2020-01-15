Дринкуотер ударил головой Хоту на тренировке «Астон Виллы». Его могут досрочно вернуть в «Челси»

Полузащитник Дэниэл Дринкуотер может досрочно вернуться в из аренды в «Астон Вилле».

Бирмингемский клуб изучает возможность досрочного прекращения сотрудничества с 30-летним хавбеком из-за потасовки с партнером по команде Хотой на тренировке.

По данным Daily Mail, во вторник в ходе конфликта Дринкуотер ударил головой испанского футболиста.

Теперь руководители «Виллы» всерьез рассматривают вариант досрочно прекратить аренду англичанина.

арендовала Дринкуотера у «Челси» в январе этого года.

Первую половину сезона футболист находился в аренде в , но провел всего две игры за клуб.

В сентябре Дринкуотер пропустил несколько недель из-за травмы, которую получил в драке возле ночного клуба.