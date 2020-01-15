Антонио Конте: «Ювентус» доминирует в Италии 8 лет. Наш проект начался 7 месяцев назад»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями о поражении от (0:2).

«Игра была равной вплоть до гола, и мы начали второй тайм намного лучше, чем они, но тот гол Рэмзи изменил все, прежде всего психологически. Это повысило их уверенность и ударило по нашей, так что мы не смогли оправиться от этого.

Разница между нами и «Ювентусом», не считая игры с «Сампдорией», составляет шесть очков. Это два поражения: на и здесь.

Мы пытались удержаться в их слипстриме (в гонках – езда непосредственно за другим автомобилем – прим. Sports.ru), но должны учиться на поражениях и брать уроки, чтобы расти в плане характера, уровня и силы. Это потеря, которая должна помочь нам прогрессировать и понять, как далеко мы находимся.

Все это, конечно, не должно нас смущать, так как мы знали, что между нами был разрыв, и мы уступили им в обоих матчах. Результаты говорят сами за себя: они выиграли два матча, а мы получили ноль очков.

Мы должны расти в плане характера, если хотим конкурировать на самом высоком уровне. Есть игроки, которые сильнее характером, другие чуть слабее. В этом смысле мы все должны действовать лучше и быть более решительными.

Мы говорим о «Ювентусе», команде, которая на протяжении восьми сезонов с каждым годом становилась все сильнее, добавляя качественных игроков с большим опытом и титулами.

Наш же проект начался всего семь месяцев назад, и мы стараемся сделать все возможное с точки зрения состава, но не можем сравниться с командой, которая доминировала в итальянском футболе в течение восьми лет. Мы играем на этом уровне и смотрим на цели, которые выше, чем в предыдущие сезоны.

Мы должны строить проект, кирпичик за кирпичиком, год за годом, чтобы достичь того уровня опыта, качества и характера, который есть у . Все остальные сейчас очень далеки от «Юве».

Матчи без зрителей из-за коронавируса? У всех нас есть семьи, поэтому, естественно, проблема существует. Трудно притворяться, что ничего не происходит. Трудно справиться с некоторыми ситуациями, поскольку мы могли бы заговорить об этом, но это деликатный сценарий.

Мы все люди, у нас есть близкие, и я надеюсь, что в конечном итоге решения принимаются для защиты всех без исключения. Власти будут принимать решения, мы можем только принимать их предложения», – сказал Конте.