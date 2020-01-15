«Ман Сити» готов платить де Брюйне 21 млн евро в год по контракту до 2025 года

хочет продлить контракт с полузащитником Кевином де Брюйне.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Сити» предложит хавбеку контракт с зарплатой в 21 млн евро в год. Срок соглашения – до 2025 года.

Ранее сообщалось, что руководство клуба хочет обсудить новые контракты с де Брюйне и Рахимом Стерлингом после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В этом сезоне де Брюйне провел за «Сити» 26 матчей в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач. Его полная статистика – здесь.