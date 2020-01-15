Стерлинг о победе «Ливерпуля» в АПЛ: «Если они выиграют, нам будет неприятно. Реакция будет грандиозной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мыслями о возможной победе «Ливерпуля» в Премьер-лиге.
«Ливерпуль» был гораздо лучше любой другой команды в чемпионате и играл стабильно. Именно поэтому они лидируют в чемпионате.
Мы были расслаблены, не придерживались наших стандартов, которым, как мы знаем, можем соответствовать.
С этого момента и до конца сезона мы должны попытаться побеждать в каждом матче. То, что должно произойти, произойдет. Все в руках «Ливерпуля».
Мы выиграли чемпионат дважды подряд. «Ливерпуль» побеждает, лидируя в чемпионате на этот момент. Но я уверен, что нашим ребятам будет неприятно в конце сезона, если они выиграют чемпионат.
Вернемся, чтобы работать в следующем сезоне. Реакция будет грандиозной», – сказал Стерлинг.
«Ливерпулю» нужно выиграть 3 матча для чемпионства. Третья игра – с «Ман Сити»