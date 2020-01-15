Моуринью про 1:1 с «Бернли»: «Кое-кому надо понять, что это АПЛ, и играть намного лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 29-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1).
О матче
«Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль.
Я хочу, но не могу сказать кое о чем. В первом тайме у нас было кое-что, чего не было во втором.
Во втором мы стали играть намного лучше. Но не спрашивайте о подробностях, не могу сказать.
Лукас Моура, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн – они были уставшими и сыграли так, как вы видели. Но я ожидал, что игроки, которые не так устали, дадут команде больше.
Кое-кому следует понять, что это АПЛ. Впервые в гостях у «Бернли», новый опыт. Надеюсь, в следующем сезоне этот игрок сможет сыграть прекрасно.
Я должен работать над тем, чтобы команда стала лучше. Но тренерам необходимо, чтобы игроки помогали им в работе над своим развитием».
О выступлении Танги Ндомбеле
«Надеюсь, он использует каждую минуту на поле в АПЛ для того, чтобы стать лучше. Многие великолепные игроки испытывали сложности в первом сезоне в другой стране.
У него огромный талант, однако он должен понимать, что нужно играть намного лучше, что я не могу и дальше предоставлять ему игровое время, поскольку выступления команды намного важнее», – сказал Моуринью.