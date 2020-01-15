Клубы Серии А потеряют около 28,6 млн евро из-за матчей без зрителей

Проведение матчей Серии А без зрителей повлечет за собой убытки для участников чемпионата, сообщает Calcio e Finanza.

Итальянские клубы возместят болельщикам затраты на билеты и абонементы на матчи, которые будут проводиться за закрытыми дверями в связи с вспышкой коронавируса.

По оценкам источника, общая сумма убытков составит 28,6 миллиона евро, учитывая матчи Серии А и еврокубковые встречи (20,6 и 7,9 млн соответственно).

Сообщается, что понесет наибольшие потери – приблизительно 12,3 миллиона евро (43% от общей суммы). Затем идет , который предположительно потеряет около 3,4 миллиона евро (12%), а также «Интер» – 2,7 миллиона евро (10%).

В Серии А месяц не будет зрителей из-за коронавируса. Больше никаких переносов, Кубок может пройти летом