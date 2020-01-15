Бербатов о Холанде: «Есть все шансы, что он станет преемником Месси и Роналду»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высоко оценил потенциал нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд – это захватывающая перспектива. Мне кажется, есть все шансы, что он станет преемником Месси и Роналду. Не только он, мне также нравится и Мбаппе. Он просто издевается над защитниками.

Мы должны задержать дыхание, надеюсь, что у этих игроков не будет травм, они продолжат прогрессировать, чтобы мы увидели их игру на топ-уровне максимально долго.

На этой неделе было много слухов о клубах, которые интересуются Холандом. Но он только перешел в «Боруссию», и я не считаю, что он может сменить клуб в ближайшее время. Думаю, что сейчас он находится в правильном месте. Можно видеть, как он прогрессирует, сколько забивает и ассистирует», – сказал Бербатов в интервью Betfair.

Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» в зимнее трансферное окно. Он провел за «Боруссию» 7 матчей в Бундеслиге, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.