Фанат «Зенита» получил 7 суток ареста, штраф и запрет на посещение матчей на год. Он пытался украсть баннер фанатов «Локо»

Болельщик «Зенита» Николай Зубанов, проникший на гостевую трибуну и попытавшийся сорвать баннер у фанатов «Локомотива» во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ (0:0), был приговорен к аресту на 7 суток.

Также фанат был оштрафован на 12 тысяч рублей. Кроме того, он получил запрет посещать матчи, который будет действовать один год.

Его осудили по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», – заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В ходе суда было установлено, что Зубанов пытался сорвать средства поддержки «Локомотива», а также схватил за ногу болельщика московской команды и скинул его с ограждения.

Зубанов сообщил, что не хватал фаната «Локомотива» за ногу, а сорвать баннер решил, потому что болельщики «Локо» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес «Зенита».

Кроме того, было установлено, что Зубанов нарушил правила прохода по трибунам стадиона.

Ранее, как отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Зубанова уже привлекали к ответственности за нарушения на спортивных мероприятиях.

Сообщалось, что «Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на «Газпром Арене» на матче с «Локомотивом», а московский клуб окажет юридическую и медицинскую поддержку фанатам, подравшимся с болельщиком петербуржцев.