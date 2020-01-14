Алексей Сорокин: «России можно задумываться об организации Евро через 8 лет»

Глава организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что в будущем Россия может побороться за право проведения чемпионата Европы.

– Стоит ли России в недалеком будущем на аренах, где прошел чемпионат мира, попытаться получить чемпионат Европы? И если да, то в какой перспективе стоит к такой заявке стремиться?

– Думаю, как минимум два чемпионата придется пропустить.

– Восемь лет?

– Да. И вот после этого можно начать задумываться.

– А через эти восемь лет эти арены уже нужно будет модернизировать?

– Понимаете, стадион – это же не какой-то полупроводник, он не может быть новым или старым.

Старый стадион – это сразу какая-то отрицательная коннотация. Нет, есть очень большой промежуток между понятиями «новый» и «старый».

Вот есть стадион «Динамо» – до реконструкции его с полной уверенностью можно было назвать старым, потому что он таковым и был. По нему это было видно. Старый во всех смыслах – и в хорошем, и, к сожалению, в плохом.

К счастью, сейчас это абсолютно новый, современный и красивый стадион. Но это десятилетие. Потому что, вы понимаете, основа сильно не меняется, а технологически его можно насыщать сколько угодно.

Это не заметно глазу и происходит достаточно органично: системы управления, системы «умного дома» и так далее. Поэтому стадионы модернизировать надо, конечно, но это не значит, что они становятся старыми.

Посмотрите на английские стадионы. Стоят по 50 лет, и ничего. «Олд Траффорд» тоже можно назвать старым стадионом, а вы попробуйте попасть туда на игру – все билеты проданы, – сказал Сорокин.