«Ливерпуль» проиграл в гостях 3 матча подряд впервые с ноября 2014-го

уступил в Лондоне «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Красные» проиграли на выезде третий матч подряд во всех турнирах.

Ранее «Ливерпуль» был разгромлен в АПЛ «Уотфордом» (0:3), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде оказался слабее «Атлетико» (0:1).

Такая серия случилась с мерсисайдцами впервые за 5 с лишним лет. В ноябре 2014 года «Ливерпуль» проиграл в гостях последовательно «Ньюкаслу» (0:1), «Реалу» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:3).

Клопп топил за зимний перерыв, но после него «Ливерпуль» посыпался: впервые проиграл в АПЛ, вылетел из Кубка и на грани в ЛЧ