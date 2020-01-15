Александр Соболев: «В ЦСКА и «Локомотиве» мне отказали. Закончил бы с футболом, если бы не «Томь»

Нападающий Александр Соболев рассказал, как начиналась его профессиональная карьера в «Томи».

– Ваша карьера на взрослом уровне началась с Томска. История попадания в получилась довольно необычной: вы же сами звонили в клуб с просьбой приехать на просмотр?

– Да. В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь». В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели. Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!

Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.

– В «Томи» вы обратили на себя внимание, когда клуб сделал ставку на молодежь из-за финансовых проблем.

– Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» еще до «перестройки». А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодежью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.

– Леонид Арнольдович Федун рассказал, что запомнил вас еще тогда.

– Приятно было это услышать. Я даже не мог себе представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке».

– Вы ведь, можно сказать, стали участником чемпионского матча красно-белых?

– Да! (Смеется.) Помню, «Спартак» тогда выиграл 1:0, Промес забил с пенальти. Атмосфера на стадионе в тот день – одна из самых ярких, которые видел за свою жизнь, – сказал Соболев.