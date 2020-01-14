«Вы самый большой клоун». Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А

Президент Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино в связи с переносами матчей из-за коронавируса.

«Вы жонглируете календарем и все время ставите здоровье нации на второй план. Пожалуй, вы самый большой клоун, что я когда-либо видел. [Переносы] на сутки, на 48 часов, на 7 дней? Что еще? Каким будет ваш следующий шаг?

А теперь вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? А как насчет того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас круглосуточно?

Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы встать и взять на себя ответственность!

Обращаюсь ко всем на планете, не важно, являетесь ли вы болельщиком «Интера», «Юве» или вообще ни за кого не болеете. Пожалуйста, будьте осторожны! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества», — написал Чжан.

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