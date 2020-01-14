Федерация футбола Италии и Серия А договорились о новых изменениях в расписании чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Изначально игры «Ювентус» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Сассуоло» – «Брешия», «Сампдория» – «Верона» и «Удинезе» – «Фиорентина» были перенесены на 13 мая.
На встрече между представителями клубов и руководящими органами итальянского футбола было решено, что отложенные матчи нужно провести в марте.
Таким образом, матч между «Ювентусом» и «Интером», вероятно, пройдет 9 марта.
Расписание остальных ранее отложенных матчей запланировано так:
7 марта
«Сампдория» – «Верона»
8 марта
«Удинезе» – «Фиорентина»
9 марта
«Милан» – «Дженоа»
«Парма» – СПАЛ
«Сассуоло» – «Брешия»
Подобное решение означает, что расписание других туров также будет сдвинуто с целью закончить турнир к 24 мая.
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