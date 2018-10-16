В Цифровом деловом пространстве в Москве прошла первая лекция в рамках «Академии футбола».

В дискуссии о судействе принял участие глава судейского комитета УЕФА и один из самых известных арбитров в истории футбола .

Итальянец, отвечая на вопросы, рассказал, как футбольным судьям вести себя в рамках современного медиапространства, особенно когда после матчей возникает много вопросов по поводу решений, связанных с ВАР.

«У меня нет ни фэйсбука, ни твиттера, ни инстаграма, ни даже тиктока… Ничего. Хотя я про тикток узнал только из газет – я не знаю, что это такое.

Судья должен быть внимателен. Он не должен давать повода себя использовать, а социальные сети могут привести именно к этому.

Мы не можем сказать судьям: «Вам нельзя вести соцсети». Но ведение социальных сетей во время крупных соревнований – это всегда риск. Поэтому в этот период такая активность под запретом», – сказал Коллина.